Суд в Нидерландах приобщил к делу MH17 ответы «Алмаз-Антея»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции Анью Зандберген.
«Да, суд приобщил эти ответы к делу», — заявила она.
Кроме того, суд принял в досье данные, которые были получены концерном «Алмаз-Антей» в рамках индивидуального и совместного с другими экспертами опросов.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.
В июле 2021 года суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей».
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.