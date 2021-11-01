Суд в Нидерландах приобщил к делу MH17 ответы «Алмаз-Антея»

Окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году ответы российского концерна «Алмаз-Антей» на вопросы защиты.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы инстанции Анью Зандберген.

«Да, суд приобщил эти ответы к делу», — заявила она.

Кроме того, суд принял в досье данные, которые были получены концерном «Алмаз-Антей» в рамках индивидуального и совместного с другими экспертами опросов.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.

В июле 2021 года суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.