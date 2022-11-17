В МИД заявили, что Россия изучит вердикт суда в Гааге о крушении МН17

Россия изучит вердикт Окружного суда Гааги о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

«Могу в настоящий момент сказать, что будем изучать это решение», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Нечаев добавил, что в таких вопросах каждый нюанс имеет значение. Российская сторона будет готова прокомментировать вердикт после его изучения, отметил он.

Ранее Окружной суд Гааги постановил, что самолёт рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.