МИД: процесс по делу об MH17 имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории
- РИА Новости
«Особо обращает на себя внимание, что обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты», — подчеркнул МИД.
Кроме того, Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полётами, отмечает министерство.
«Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли. Такое странное поведение властей государства, на территории которого и произошла катастрофа, нисколько не смутило голландское правосудие», — говорится в заявлении.
Ясность могли бы внести и спутниковые снимки США, но на просьбы судей раскрыть эти данные Вашингтон ответил категорическим отказом, подчеркнули в Москве.
Вместе с этим так и не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий, говорится в сообщении.
17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.
При этом в ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.
Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.