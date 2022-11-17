МИД: суд в Гааге не принял во внимание материалы Минобороны России по делу об MH17

Суд в Гааге при вынесении решения по делу об MH17 оставил без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны — СБУ. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Кроме того, не был учтён довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения. Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию», — говорится в сообщении министерства.

Судом при этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, которые говорят о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения.

Кроме того, суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета.

«Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведён военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы», — утверждает министерство.

Вместе с этим к материалам уголовного дела не приобщили первичные необработанные данные с российских радаров, а также переданные концерном «Алмаз-Антей» доклады и итоги натурного эксперимента, подтверждающего, что ракета была запущена из района, находившегося под контролем киевских властей.

«То же касается и показаний ряда важных свидетелей, привлечённых стороной защиты», — сообщил МИД.

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.

При этом в ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.