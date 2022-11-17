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В США назвали Зеленского «грязным актёром, пытающимся развязать третью мировую»

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Журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс назвала президента Украины Владимира Зеленского «грязным актёром, пытающимся развязать третью мировую войну».

Так она прокомментировала заявление Зеленского о том, что инцидент на польско-украинской границе произошёл из-за российских ракет. Он обвинил Россию в нападении на Польшу.

«Вчера Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение... Он грязный актёр, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем», — цитирует журналистку РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Зеленский настаивал на непричастности Украины к «ракетному инциденту» в Польше.

Однако, по данным CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.

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