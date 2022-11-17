В США назвали Зеленского «грязным актёром, пытающимся развязать третью мировую»

Журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс назвала президента Украины Владимира Зеленского «грязным актёром, пытающимся развязать третью мировую войну».

Так она прокомментировала заявление Зеленского о том, что инцидент на польско-украинской границе произошёл из-за российских ракет. Он обвинил Россию в нападении на Польшу.

«Вчера Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение... Он грязный актёр, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем», — цитирует журналистку РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил высокую вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Зеленский настаивал на непричастности Украины к «ракетному инциденту» в Польше.

Однако, по данным CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО.