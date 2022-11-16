Член конгресса США заявила, что в падении ракеты в Польше виновата Украина

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что падение ракеты в Польше, вероятно, произошло по вине Украины.

«Ракетный обстрел, в результате которого погибли два невинных человека в Польше, вероятно, был нанесён ПВО Украины», — написала она в Twitter.

Тейлор Грин призвала перестать позволять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков, в то время как он «пытается втянуть нас в третью мировую войну».

Ранее в Белом доме сообщили, что США на данный момент не увидели опровержений того, что в Польше упали украинские ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Вместе с тем до этого, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.