Белый дом: США не увидели опровержений, что в Польше упали украинские ракеты

США на данный момент не увидели опровержений того, что в Польше упали украинские ракеты. Об этом сообщила официальный представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Эдриенн Уотсон.

«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента (Польши Анджея. — RT) Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом срабатывания ракеты украинской ПВО», — приводит РИА Новости её слова.

Уотсон добавила, что США полностью доверяют расследованию, которое проводит Польша, и не будут давать оценки до его окончания.

Ранее Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Вместе с тем до этого, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.