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В ЕП выразили обеспокоенность зависимостью ЕС от третьих стран

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Виктория Пенькова
Итальянские европарламентарии Марко Дзанни и Марко Кампоменози подняли вопрос о стратегической зависимости Евросоюза от третьих стран, в том числе от Китая. Свои доводы по этому поводу парламентарии привели в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.
В ЕП выразили обеспокоенность зависимостью ЕС от третьих стран
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Так, ссылаясь на публикации европейских СМИ, Дзанни и Кампоменози напомнили о решении канцлера Германии Олафа Шольца дать возможность китайской государственной логистической компании COSCO зайти в порт Гамбурга и получить 24,9% акций.

В октябре некоторые СМИ действительно писали, что правительство ФРГ разрешило ограниченное вхождение COSCO в состав операционной компании контейнерного терминала в порту Гамбурга. Подобный шаг, как сообщалось, позволит COSCO получить 24,9% акций вместо 35%, о которых шла речь ранее.

Таким образом, китайская компания сможет получить долю в контейнерном терминале Tollerort, который принадлежит гамбургской портовой логистической группе HHLA, говорилось в соответствующих публикациях.

Рассматриваемый порт, как подчеркнули Дзанни и Кампоменози, является одним из крупнейших в Европе и играет «стратегическую роль» для ЕС. Вместе с тем они напомнили о «стратегической зависимости» ЕС от третьих стран, в том числе от КНР, которую в будущем Брюссель должен стремиться ограничить. По крайней мере, так неоднократно заявляли в Еврокомиссии, уточнили депутаты.

«Не считает ли Еврокомиссия, что приобретение COSCO доли в порту Гамбурга может грозить подрывом независимости Европы в стратегически важных секторах? Не кажется ли Еврокомиссии, что в случае приобретения COSCO этой доли появится риск китайского вмешательства в логистику, цепочки поставок и, самое важное, коллективную безопасность ЕС?» — спросили Дзанни и Кампоменози у ЕК в свете сказанного выше.

Ранее СМИ передавали, что союзники из европейских стран раскритиковали Олафа Шольца в связи с его визитом в Китай. Отмечалось, что Шольц якобы действует вразрез с общей европейской линией. 

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