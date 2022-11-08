«Хуаньцю шибао»: США возмутились в связи с поездкой Шольца в Китай

Соединённые Штаты возмутились в связи с поездкой канцлера Германии Олафа Шольца в Китай. Об этом пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

В статье говорится, что в Вашингтоне воспринимают этот визит как угрозу.

По словам обозревателя издания Сяо Чуаня, США раздражает успешное взаимодействие КНР с государствами-членами ЕС, передаёт РИА Новости.

Ранее Шольц совершил свой первый визит в Китай с момента вступления в должность канцлера.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выразил надежду, что этот визит укрепит взаимное доверие Пекина и Берлина и поможет углубить сотрудничество.