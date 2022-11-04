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Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Шольца в КНР укрепит взаимное доверие двух стран

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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил надежду, что его визит в Китай укрепит взаимное доверие двух стран и поможет углубить сотрудничество.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Уверен, что визит укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях, а также наметит планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что Шольц совершил свой первый визит в Китай с момента вступления в должность канцлера. 

Ранее сообщалось, что Шольц 4 ноября отправится в Китай, где проведёт встречу с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном.

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