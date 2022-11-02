Бербок выступила против повторения ФРГ ошибок в выстраивании отношений с Китаем
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Об этом она сказала в интервью телеканалу Welt.
По её словам, после начала спецоперации на Украине «мы живём в другом мире».
«Ошибки, сделанные (в отношениях) с Россией, мы не должны повторять», — цитирует Бербок ТАСС.
Глава МИД Германии назвала Пекин «партнёром по глобальным вопросам», но одновременно с этим «системным соперником».
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли выступила за налаживание контактов с Россией и КНР.