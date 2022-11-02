Бербок выступила против повторения ФРГ ошибок в выстраивании отношений с Китаем

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против того, чтобы ФРГ допускала старые ошибки, выстраивая отношения с Китаем.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Welt.

По её словам, после начала спецоперации на Украине «мы живём в другом мире».

«Ошибки, сделанные (в отношениях) с Россией, мы не должны повторять», — цитирует Бербок ТАСС.

Глава МИД Германии назвала Пекин «партнёром по глобальным вопросам», но одновременно с этим «системным соперником».

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли выступила за налаживание контактов с Россией и КНР.