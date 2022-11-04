Le Figaro: в ЕС раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за поездку в Китай
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В статье говорится, что Шольц действует вразрез с общей европейской линией.
Также отмечается, что политика Германии по отношению к Китаю «может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выразил надежду, что визит канцлера ФРГ в Китай укрепит взаимное доверие двух стран и поможет углубить сотрудничество.
Шольц совершил свой первый визит в Китай с момента вступления в должность канцлера.