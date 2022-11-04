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Le Figaro: в ЕС раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за поездку в Китай

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Союзники из европейских стран подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с его визитом в Китай. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Le Figaro: в ЕС раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за поездку в Китай
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

В статье говорится, что Шольц действует вразрез с общей европейской линией. 

Также отмечается, что политика Германии по отношению к Китаю «может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выразил надежду, что визит канцлера ФРГ в Китай укрепит взаимное доверие двух стран и поможет углубить сотрудничество.

Шольц совершил свой первый визит в Китай с момента вступления в должность канцлера. 

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