Le Figaro: в ЕС раскритиковали канцлера ФРГ Шольца за поездку в Китай

Союзники из европейских стран подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с его визитом в Китай. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В статье говорится, что Шольц действует вразрез с общей европейской линией.

Также отмечается, что политика Германии по отношению к Китаю «может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выразил надежду, что визит канцлера ФРГ в Китай укрепит взаимное доверие двух стран и поможет углубить сотрудничество.

Шольц совершил свой первый визит в Китай с момента вступления в должность канцлера.