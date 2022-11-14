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Власти Турции: 50 пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 50 из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле выписаны из больниц.

«На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны», — цитирует его ТАСС.

Сойлу также сообщил, что полиция Турции задержала человека, который оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле.

Взрыв произошёл днём 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».

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