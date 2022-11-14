Власти Турции: 50 пострадавших при взрыве в Стамбуле выписали из больниц
«На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны», — цитирует его ТАСС.
Сойлу также сообщил, что полиция Турции задержала человека, который оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле.
Взрыв произошёл днём 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.
По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.
Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».