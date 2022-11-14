МВД Турции: оставившего бомбу на улице Стамбула задержали

Полиция Турции задержала человека, которая оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле.

Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула», — приводит его слова ТАСС.

В настоящий момент задержанного допаршивают.

Сойлу также отметил, что у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию и к нему причастны группировки, признанные Анкарой террористическими.

Взрыв произошёл днём 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек. Россиян среди пострадавших нет.

Всего сообщалось о 81 пострадавшем, два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».