Генконсульство: граждане России не пострадали при взрыве в Стамбуле

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при взрыве в центре Стамбула, сообщили ТАСС в российском Генеральном консульстве.

«По информации турецкой стороны, в результате теракта, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли шесть и ранены 53 человека. По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — сказали агентству.

По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».