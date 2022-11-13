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Генконсульство: граждане России не пострадали при взрыве в Стамбуле

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Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при взрыве в центре Стамбула, сообщили ТАСС в российском Генеральном консульстве.
Генконсульство: граждане России не пострадали при взрыве в Стамбуле
  • AP
  • © Francisco Seco

«По информации турецкой стороны, в результате теракта, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли шесть и ранены 53 человека. По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — сказали агентству.

По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом».

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