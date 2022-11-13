Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом»
- AP
- © Khalil Hamra
«Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом», — сказал он на брифинге в Стамбуле, его слова приводит РИА Новости.
Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.
По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.