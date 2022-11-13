Эрдоган заявил, что взрыв в Стамбуле «пахнет терактом»

Предварительные данные, полученные после взрыва в центре Стамбула, говорят о том, что это мог быть террористический акт, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь «пахнет терактом», — сказал он на брифинге в Стамбуле, его слова приводит РИА Новости.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.

По последним данным, погибли шесть человек, 53 получили ранения.