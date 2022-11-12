Байден ошибочно поблагодарил Колумбию вместо Камбоджи за организацию саммита АСЕАН

Президент США Джо Байден по ошибке поблагодарил Колумбию за организацию саммита АСЕАН, который в действительности проходит в Камбодже.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра за председательство Колумбии в АСЕАН и за приём всех нас», — сказал Байден, слова которого приводит РИА Новости.

Во время обращения к участникам саммита президент США заявил о необходимости защищаться «от значительных угроз основанного на правилах порядка». После этого он исправился, уточнив, что речь идёт об угрозах такому порядку.

Ранее Байден во время выступления в США перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа.

Выступая в штате Флорида, он также перепутал Украину и Ирак. Американский лидер также перепутал количество американских штатов, заявив о «54 штатах» вместо 50.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

Американский бизнесмен Илон Маск также выразил мнение, что действующий президент слишком стар для второго президентского срока.