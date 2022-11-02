Байден во время выступления перепутал Украину и Ирак

Американский лидер Джо Байден, выступая в штате Флорида, перепутал Украину и Ирак.

Он назвал инфляцию главной мировой проблемой в данный момент и заявил, что причиной этого является конфликт в Ираке. Затем он уточнил, что имел в виду украинский конфликт.

Американский президент снова сказал, что его сын погиб «на войне в Ираке», хотя на самом деле старший сын Байдена Бо умер в 2015 году от рака в США.

Ранее Байден в ходе выступления уже ошибался, сказав, что его сын Бо погиб во время боевых действий в Ираке.

В конце сентября в ходе конференции в Вашингтоне Байден пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая погибла в августе в результате ДТП.