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Президент США Байден во время выступления по ошибке сообщил о гибели своего сына в Ираке

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время выступления ошибся, сказав, что его сын Бо погиб во время боевых действий Ираке, хотя он скончался от рака в 2015 году.
Президент США Байден во время выступления по ошибке сообщил о гибели своего сына в Ираке
  • Gettyimages.ru

Во время выступления в американском штате Колорадо президент США говорил о мужестве военных, которые участвовали во Второй мировой войне и сражались против войск нацистской Германии.

«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль «За выдающуюся службу» и расстался с жизнью в Ираке», — заявил американский лидер.

Старший сын американского президента Бо Байден служил в Ираке в 2008—2009 годах. В 2015-м он умер от рака мозга.

В конце сентября в ходе конференции в Вашингтоне Байден пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая погибла в августе в результате ДТП.

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