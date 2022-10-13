Президент США Байден во время выступления по ошибке сообщил о гибели своего сына в Ираке
- Gettyimages.ru
Во время выступления в американском штате Колорадо президент США говорил о мужестве военных, которые участвовали во Второй мировой войне и сражались против войск нацистской Германии.
«Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль «За выдающуюся службу» и расстался с жизнью в Ираке», — заявил американский лидер.
Старший сын американского президента Бо Байден служил в Ираке в 2008—2009 годах. В 2015-м он умер от рака мозга.
В конце сентября в ходе конференции в Вашингтоне Байден пытался отыскать члена палаты представителей США Джеки Валорски, которая погибла в августе в результате ДТП.