Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей

Президент США Джо Байден оговорился и перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы должны задать вопрос, действительно ли, насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они (российские военные. — RT) из Эль-Фаллуджи или нет... и я имею в виду из Херсона, города Херсон», — заявил Байден.

Ранее Байден оговорился, рассказав, что он вдвое сократил государственный долг страны вместо дефицита бюджета.

Также американский лидер перепутал количество американских штатов, заявив о «54 штатах» вместо 50.