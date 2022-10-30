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Fox News: Байден перепутал количество американских штатов

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Президент США Джо Байден перепутал количество американских штатов, заявив о «54 штатах» вместо 50, сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что оговорка произошла во время выступления Байдена в Пенсильвании.

Ранее ведущий Fox News Стюарт Уорни посчитал, что Байден совершил пять ошибок за одну неделю.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

Американский бизнесмен Илон Маск также выразил мнение, что действующий президент слишком стар для второго президентского срока.

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