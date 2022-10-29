Fox News: Байден совершил пять ошибок за одну неделю

Президент США Джо Байден за неделю совершил пять ошибок, это говорит о том, что он не может сконцентрироваться на работе, считает ведущий Fox News Стюарт Уорни.

«Эта неделя была для президента плохой. Плохая неделя для его имиджа. Он назвал вице-президента Харрис президентом. Он перепутал имя нового премьер-министра Великобритании. Он запутался в судьбе закона о компенсации кредитов на учёбу. Он сказал, что, когда он вступил в должность, экономика была в руинах, что неправда. А вчера он сказал, что газ стоил $5 за галлон, когда он вступил в должность. И это снова неправда. И всё это он сделал всего за одну неделю», — сказал ведущий, слова которого приводит ИноТВ.

По мнению Уорни, Байден «не может найти телесуфлёр» и кажется «уставшим, даже изношенным».

Как подчеркнул журналист, через три недели Байдену исполнится 80 лет.

«Я думаю, что этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он уйдёт в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», — добавил он.

Колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.

Американский бизнесмен Илон Маск также выразил мнение, что действующий президент слишком стар для второго президентского срока.