В Турции сообщили о запрете России на проход некоторых судов через Керченский пролив

Россия запретила проход загруженных за пределами страны кораблей через Керченский пролив в Азовское море, заявили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён», — сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, полученное турецкой стороной от российской морской администрации.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

2 ноября президент России Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.