В Турции сообщили о запрете России на проход некоторых судов через Керченский пролив
- РИА Новости
«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён», — сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, полученное турецкой стороной от российской морской администрации.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
2 ноября президент России Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.