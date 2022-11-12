Узнать больше

В Турции сообщили о запрете России на проход некоторых судов через Керченский пролив

Короткая ссылка
Россия запретила проход загруженных за пределами страны кораблей через Керченский пролив в Азовское море, заявили в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
В Турции сообщили о запрете России на проход некоторых судов через Керченский пролив
  • РИА Новости

«Проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён», — сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, полученное турецкой стороной от российской морской администрации.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

2 ноября президент России Владимир Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, зерновую сделку необходимо продлить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить