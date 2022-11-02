В ООН ожидают возобновления движения судов по зерновому коридору 3 ноября

Координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Амир Абдулла выразил надежду, что движение судов с продовольствием в рамках зерновой сделки возобновится в четверг, 3 ноября.

Абдулла отметил необходимость продолжения вывоза продовольствия из украинских портов.

«Несмотря на то что в рамках «Черноморской зерновой инициативы» на 2 ноября не запланировано движения судов, мы ожидаем, что гружёные суда пойдут в четверг», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов в рамках зерновой инициативы на 2 ноября.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Как отметил президент России Владимир Путин, беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.