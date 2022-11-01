Движение судов по зерновому коридору в Чёрном море 2 ноября осуществляться не будет
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Об этом сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движение судов в рамках «Черноморской инициативы» 2 ноября», — цитирует заявление ТАСС.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Как отметил президент России Владимир Путин, беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.