Движение судов по зерновому коридору в Чёрном море 2 ноября осуществляться не будет

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов в рамках зерновой инициативы на 2 ноября.

Об этом сообщило представительство ООН в Совместном координационном центре.

«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движение судов в рамках «Черноморской инициативы» 2 ноября», — цитирует заявление ТАСС.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Как отметил президент России Владимир Путин, беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.