В ЕП заявили о необходимости «реалистичного ответа» на российское гиперзвуковое оружие
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«ЕС необходимо предложить реалистичный ответ на всё более заметную гиперзвуковую угрозу, которую представляют собой российские ракеты «Кинжал» и «Циркон», — заявили евродепутаты.
Парламентарии считают, что реализация на практике «европейских оборонных инструментов» не соответствует заявленным амбициям Еврокомиссии. В частности, это касается определения оборонных приоритетов. Политики напомнили, что в 2021 году Европейский оборонный фонд объявил конкурс проектов в сфере систем защиты от гиперзвукового оружия на сумму €100 млн.
«Это уникальная возможность применить программный подход и измерить реальное влияние фонда на развитие европейского потенциала», — говорится в письме.
Депутаты поинтересовались, какие производственные и технические возможности были продемонстрированы во время реализации прошедшего конкурсный отбор проекта. Они также спросили, не приведёт ли эта инициатива к новой фрагментации европейской промышленной базы в области ракетных систем.
Ранее во время саммита Европейского политического сообщества глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о начале формирования структуры безопасности без участия России.