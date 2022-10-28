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В ЕП призвали Армению «диверсифицировать партнёрство» в сфере безопасности

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Оксана Соломатина
В комитете Европарламента по иностранным делам утверждают, что «давняя ориентация» Армении на Россию и союзников по ОДКБ оказалась недостаточной для обеспечения безопасности в регионе. С проектом резолюции ознакомился RT.
В ЕП призвали Армению «диверсифицировать партнёрство» в сфере безопасности
  • РИА Новости

В документе отмечается, что ситуация на Украине «сказывается на Южном Кавказе и ещё больше осложняет ситуацию в сфере безопасности в регионе».

В связи с этим в комитете ЕП считают, что Армении следует пересмотреть вектор внешней политики в сфере безопасности.

«Европарламент... призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку её давняя ориентация на Россию и её союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной», — говорится в проекте резолюции.

В Европарламенте также отметили, что территориальная целостность Армении должна в полной мере соблюдаться, и подчеркнули «готовность ЕС более активно участвовать в урегулировании затянувшихся конфликтов в регионе».

Ранее в комитете ЕП по иностранным делам осудили «участие России» в конфликтах на территории государств, входящих в программу ЕС «Восточное партнёрство».

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