В ЕП предложили увеличить траты на поддержку стран «Восточного партнёрства»

Евродепутат из Эстонии Урмас Паэт и его коллега из Люксембурга Шарль Гёренс предложили увеличить расходы в рамках программы Евросоюза «Восточное партнёрство». Об этом говорится в поправках к проекту бюджета интеграционного объединения на 2022 финансовый год. С документом ознакомился RT.

По мнению парламентариев, выделяемую на проекты «Восточного партнёрства» сумму следует повысить ещё почти на €14,7 млн. Таким образом, эта статья бюджета может составить более €714 млн.

Депутаты призвали отразить в финансовом пакете, предназначенном для региона, ряд политических устремлений. Одно из них касается необходимости восстановления стран якобы из-за «дестабилизирующих действий» Москвы.

«Превентивное решение вопроса государственной и социальной устойчивости, включая экономическое восстановление и интеграцию в свете дестабилизирующих действий России в странах «Восточного партнёрства», — говорится в поправках.

Кроме того, политики отметили важность применения разных подходов к восточным соседям, в том числе в вопросах формирования «более чёткого пути к будущему членству в ЕС» и участия в делах Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия выделила около €3,7 млн на «расширение возможностей гражданского общества» в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине.