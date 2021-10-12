В ЕП осудили действия России в странах «Восточного партнёрства»
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- РИА Новости
«Европарламент... осуждает прямое и косвенное участие России в вооружённых конфликтах, оккупациях и наращивании военного потенциала в регионе или на границах с ним», — говорится в проекте резолюции.
При этом в документе не уточняется, о каких именно событиях идёт речь.
В комитете по иностранным делам также выразили поддержку государствам-участникам «Восточного партнёрства» и призвали страны, «в особенности те, которые выбрали путь европейской интеграции» (Украину, Грузию и Молдавию), обеспечить соблюдение основных свобод и продолжить проведение необходимых реформ.
В документе подчёркивается, что поддержка со стороны Евросоюза зависит от конкретного прогресса в проведении этих реформ.
В сентябре депутаты ЕП утвердили доклад с призывом пересмотреть отношения с Москвой. В документе, среди прочего, предлагалось «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства».