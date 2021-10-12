В ЕП осудили действия России в странах «Восточного партнёрства»

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Юлия Гуреева
В комитете Европарламента по иностранным делам осудили «участие России» в конфликтах на территории государств, входящих в программу ЕС «Восточное партнёрство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а также наращивание Москвой военного потенциала в регионе и на его границах. Такие тезисы содержатся в проекте резолюции, который представлен в предварительном отчёте комитета, посвящённом реализации внешней политики и политики безопасности ЕС. С документом ознакомился RT.
В ЕП осудили действия России в странах «Восточного партнёрства»
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Европарламент... осуждает прямое и косвенное участие России в вооружённых конфликтах, оккупациях и наращивании военного потенциала в регионе или на границах с ним», — говорится в проекте резолюции.

При этом в документе не уточняется, о каких именно событиях идёт речь.

В комитете по иностранным делам также выразили поддержку государствам-участникам «Восточного партнёрства» и призвали страны, «в особенности те, которые выбрали путь европейской интеграции» (Украину, Грузию и Молдавию), обеспечить соблюдение основных свобод и продолжить проведение необходимых реформ.

В документе подчёркивается, что поддержка со стороны Евросоюза зависит от конкретного прогресса в проведении этих реформ.

В сентябре депутаты ЕП утвердили доклад с призывом пересмотреть отношения с Москвой. В документе, среди прочего, предлагалось «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства».

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