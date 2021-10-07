В Европарламенте выразили обеспокоенность сотрудничеством России и Белоруссии

Участники политического объединения «Зелёные / Европейский свободный альянс» представили на рассмотрение Европарламента проект резолюции, который посвящён ситуации в Белоруссии после «года протестов». В документе, с которым ознакомился RT, среди прочего говорится об обеспокоенности евродепутатов политикой действующих властей республики, в том числе их сотрудничеством с Россией.

«Европейский парламент с озабоченностью отмечает, что продолжающаяся интеграция России и Белоруссии в нескольких сферах, в частности, прогрессирующая милитаризация Белоруссии и региона, представляет собой возможный вызов безопасности и стабильности Европейского континента, в особенности стран восточного соседства ЕС, с которыми Россия уже находится в прямом и косвенном конфликте», — уточняют евродепутаты.

Кроме того, они выражают сожаление по поводу недавнего решения Минска выйти из инициативы Евросоюза «Восточное партнёрство».

В целом в проекте резолюции европарламентарии напоминают о состоявшихся в Белоруссии летом 2020 года выборах президента, которые, по их словам, были «сфальсифицированы».

Впоследствии, отмечается в документе, страну охватила волна протестов, в ходе которых демонстранты требовали проведения нового, «свободного и справедливого» голосования, однако столкнулись с «насилием» со стороны властей.

На этом фоне депутаты упоминают реакцию Запада на внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. В частности, речь идёт о введении и последовательном ужесточении санкций в отношении ряда белорусских официальных лиц и предприятий.

Также европейские функционеры выражают солидарность с народом Белоруссии, призывают к отстранению от власти «нелегитимного режима Александра Лукашенко» и подчёркивают необходимость поддержки местных представителей «гражданского общества» и «защитников прав человека».

При этом они отмечают необходимость реализации пятого пакета ограничительных мер, которые направлены против экономически важных секторов и компаний, «поддерживающих президента Белоруссии и его режим».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет вести переговоры с западными странами, пока те не отменят введённые против республики «безмозглые санкции».