В Белоруссии депутаты одобрили проект об ответственности за призывы к санкциям
- Reuters
Отмечается, что законопроект об изменении Уголовного кодекса был внесён депутатом палаты представителей 27 сентября по поручению президента Белоруссии.
Законопроект предполагает ужесточение уголовной ответственности за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе за призывы к санкциям в отношении республики, физических и юридических лиц страны.
После рассмотрения во втором чтении законопроект передадут на рассмотрение верхней палаты белорусского парламента. После этого он будет передан на рассмотрение президента.