Лукашенко: Белоруссия не будет разговаривать с Западом до отмены «безмозглых санкций»

Белоруссия не будет разговаривать с Западом, пока другие страны не снимут с республики «безмозглые санкции», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем», — приводит БЕЛТА его слова, сказанные на Обуз-Лесновском полигоне, где прошёл этап совместного стратегического учения ВС Белоруссии и России «Запад-2021».

В августе президент заявил, что страны Запада никогда не прекратят вести скрытую закулисную войну против Белоруссии.

Он поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.