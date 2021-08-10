Лукашенко поручил выработать меры против новых санкций Запада
- РИА Новости
«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка», — сообщила она.
По словам Эйсмонт, Белоруссия «в долгу не останется» и «примет ответные меры, насколько возможно».
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что решительно осуждают новые санкции США, Британии и Канады.
Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.
Также стало известно, что британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии.