Лукашенко поручил выработать меры против новых санкций Запада

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

РИА Новости

«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка», — сообщила она. По словам Эйсмонт, Белоруссия «в долгу не останется» и «примет ответные меры, насколько возможно». Ранее в МИД Белоруссии заявили, что решительно осуждают новые санкции США, Британии и Канады. Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии. Также стало известно, что британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии.