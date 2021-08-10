В МИД Белоруссии отреагировали на новые санкции США, Британии и Канады

В Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что ведомство «решительно осуждает принятые Соединёнными Штатами Америки, Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Канадой 9 августа односторонние принудительные меры в отношении Республики Беларусь».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте белорусского МИД.

В министерстве заявили, что «единственное, чего добивается Запад, пренебрежительно игнорирующий итоги волеизъявления белорусского народа, — это смена власти в Беларуси».

«В ход идёт весь арсенал методов холодной войны в виде наращивания внешнего политического и информационного давления, введения авиаэмбарго, использования спорта в политических целях вплоть до финансово-экономического удушения государства. Введённые США, Великобританией и Канадой односторонние меры в отношении нашей страны идут вразрез с Уставом ООН и нормами международного права, их обязательствами в рамках ОБСЕ», — сообщили в МИД.

Отмечается, что «белорусская сторона проведёт тщательную оценку принятых вчера США, Великобританией и Канадой ограничений против страны и примет адекватные ответные меры».

«Министерство иностранных дел подчёркивает, что на всех этапах белорусская сторона последовательно выступала и выступает за открытый и равноправный диалог со странами Запада, который должен строиться не на санкциях и давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права и межгосударственного общения», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввёл санкции в отношении 23 физических лиц и 21 организации Белоруссии.

Также стало известно, что британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии.