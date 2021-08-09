Британия ввела торговые и авиационные ограничения в отношении Белоруссии

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Британские власти вводят пакет торговых, финансовых и авиационных ограничений против Белоруссии. В частности, рестрикции направлены на запрет полётов и посадок самолётов белорусских авиаперевозчиков в королевстве.
Британия ввела торговые и авиационные ограничения в отношении Белоруссии
  • Reuters

Также новые меры запрещают предоставлять техническое обслуживание авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, Лондон вводит торговые ограничения на белорусские калийные удобрения, нефтепродукты, товары для производства сигарет, товары и технологии двойного назначения.

Как уточняется, целью этих мер служит «сокращение доходов, поступающих режиму Лукашенко».

Помимо этого, Британия вводит финансовые ограничения, запрещающие покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством и государственными банками республики, а также их кредитование.

В заявлении главы британского МИД Доминика Рааба утверждается, что «режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека».

«Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, наши аэрокосмические компании не притронутся к его роскошному авиапарку», — сказал министр.

Глава белорусского МИД Владимир Макей ранее заявил, что против Белоруссии ведётся финансово-экономическая война. Он добавил, что любые вызовы всегда несут и новые возможности.

По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Ивана Крупко, Минск в случае усиления санкций Евросоюза сможет безболезненно переориентировать поставки своих агропромышленных продуктов на рынки Китая и России.

Сам Лукашенко призвал правительство на фоне санкций Запада «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить». Среди них он назвал Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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