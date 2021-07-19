Макей заявил, что против Белоруссии ведётся финансово-экономическая война

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Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что против Белоруссии ведётся финансово-экономическая война.
Макей заявил, что против Белоруссии ведётся финансово-экономическая война
  • Reuters

«Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и внешнеэкономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные, по сути, с гибридной войной. И можно говорить открыто: против нас ведётся финансово-экономическая война, которая развязана Западом», — цитирует БЕЛТА Макея.

Он добавил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности.

Ранее в Белоруссии заявили о планах вместе с Россией противодействовать санкциям.

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