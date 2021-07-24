Минск допускает переориентацию поставок продуктов при усилении санкций ЕС

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иван Крупко заявил, что Минск при усилении санкций Евросоюза сможет безболезненно переориентировать поставки своих агропромышленных продуктов на рынки Китая и России.
Минск допускает переориентацию поставок продуктов при усилении санкций ЕС
  • Reuters

«В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки, мы безболезненно перейдём на схожие рынки. Основной партнёр у нас Российская Федерация, и сейчас уклон делается на КНР», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Крупко отметил, что Минск сможет справиться с любыми ситуациями: «или это пандемия, или политическая турбулентность».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешнеполитическая стратегия страны нуждается в серьёзной корректировке.

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