Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии страны.

«Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке. Мы должны чётко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам, «то, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним ёмким словом — «война».

Ранее Лукашенко заявил, что страна ведёт торговлю и развивается, несмотря на санкции Евросоюза.