Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии страны.
Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии Белоруссии
  • РИА Новости

«Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьёзной корректировке. Мы должны чётко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

По его словам, «то, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним ёмким словом — «война».

Ранее Лукашенко заявил, что страна ведёт торговлю и развивается, несмотря на санкции Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить