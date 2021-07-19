Лукашенко оценил воздействие санкций на экономику Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ведёт торговлю и развивается, несмотря на санкции Евросоюза.

«Конечно, санкции — дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей... которые руководят страной, защищают её, и против основных наших предприятий», — приводит БЕЛТА его слова в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Лукашенко добавил, что целью этих действий является разрушение экономики. Он также отметил, что в Белоруссии ожидали и готовились к возможному введению ограничительных мер.

«Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что главным партнёром Минска является Москва.

«Поэтому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они ещё нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока — +3,5% ВВП», — подытожил президент Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что в ходе встречи белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина правительствам было поручено разработать совместный план противодействия санкциям.