Лукашенко призвал кабмин активнее идти на рынки России, Азии и Ближнего Востока
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Это динамично растущие экономики, платёжеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог», — приводит слова президента Белоруссии Telegram-канал агентства.
5 июня белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских.