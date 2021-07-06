Лукашенко призвал кабмин активнее идти на рынки России, Азии и Ближнего Востока

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство на фоне санкций Запада «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить». Среди них Лукашенко назвал Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Лукашенко призвал кабмин активнее идти на рынки России, Азии и Ближнего Востока
  • © РИА Новости / БЕЛТА

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это динамично растущие экономики, платёжеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить. Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог», — приводит слова президента Белоруссии Telegram-канал агентства.

5 июня белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских.

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