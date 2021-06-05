В Белоруссии заявили о готовности «уходить от западных товаров»
- РИА Новости
«Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий», — сказал он.
Головченко отметил, что объём инвестиционного импорта из ЕС — это «миллиарды долларов или евро в год».
«Мы готовы технологически переключиться в том числе на азиатские технологии, которые семимильными шагами последние несколько десятилетий движутся вперёд. По предварительным подсчётам, один Китай может заменить 90% всех европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые тоже достаточно активно развиваются. Это и энергетика, и атомная энергетика, и традиционная энергетика, и машиностроение», — сказал председатель правительства республики, добавив, что Китай и Россия могут на 100% заменить для Белоруссии западные технологии.
Также премьер-министр Белоруссии заявил, что республика имеет право на компенсацию нанесённого санкциями ущерба и подготовила комплекс ответных мер.