В Белоруссии заявили о готовности «уходить от западных товаров»

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Белоруссия готова переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских. Также республика может прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в ответ на введённые против неё санкции, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».
В Белоруссии заявили о готовности «уходить от западных товаров»
  • РИА Новости

«Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий», — сказал он.

Головченко отметил, что объём инвестиционного импорта из ЕС — это «миллиарды долларов или евро в год».

«Мы готовы технологически переключиться в том числе на азиатские технологии, которые семимильными шагами последние несколько десятилетий движутся вперёд. По предварительным подсчётам, один Китай может заменить 90% всех европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые тоже достаточно активно развиваются. Это и энергетика, и атомная энергетика, и традиционная энергетика, и машиностроение», — сказал председатель правительства республики, добавив, что Китай и Россия могут на 100% заменить для Белоруссии западные технологии.

Также премьер-министр Белоруссии заявил, что республика имеет право на компенсацию нанесённого санкциями ущерба и подготовила комплекс ответных мер.

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