Лукашенко: Запад не прекратит вести закулисную войну против Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страны Запада никогда не прекратят вести скрытую закулисную войну против Белоруссии.

«Скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года», — приводит БЕЛТА его слова.

Как отметил Лукашенко, белорусским властям казалось, что дальше ситуация будет развиваться спокойно.

«А нет, ничего подобного», — подытожил он.

Ранее Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.