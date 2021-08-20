Лукашенко: Запад не прекратит вести закулисную войну против Белоруссии
- Reuters
«Скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года», — приводит БЕЛТА его слова.
Как отметил Лукашенко, белорусским властям казалось, что дальше ситуация будет развиваться спокойно.
«А нет, ничего подобного», — подытожил он.
Ранее Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.