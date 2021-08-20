Лукашенко: Запад не прекратит вести закулисную войну против Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страны Запада никогда не прекратят вести скрытую закулисную войну против Белоруссии.
Лукашенко: Запад не прекратит вести закулисную войну против Белоруссии
  • Reuters

«Скрытая закулисная война против Беларуси со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года», — приводит БЕЛТА его слова.

Как отметил Лукашенко, белорусским властям казалось, что дальше ситуация будет развиваться спокойно.

«А нет, ничего подобного», — подытожил он.

Ранее Лукашенко поручил правительству республики выработать комплекс дополнительных мер против очередных санкций США, Великобритании и Канады.

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