Лукашенко: Белоруссия никогда не прекращала диалог с Западом
По его словам, инфошум в СМИ — «это всё, что есть» в отношениях Белоруссии со странами Евросоюза и с США.
«Это шум там, наверху... Но есть уровни, на которых мы ведём с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался», — сказал Лукашенко в ходе выступления, которое транслирует БЕЛТА.
Белорусский лидер также отметил, что республика всегда ответственно ведёт переговоры с западными странами по «животрепещущим темам».
Ранее Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии Белоруссии.