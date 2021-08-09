Лукашенко: Белоруссия никогда не прекращала диалог с Западом

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами и представителями общественности заявил, что Белоруссия никогда не прекращала диалог в некоторых сферах со странами Запада.

По его словам, инфошум в СМИ — «это всё, что есть» в отношениях Белоруссии со странами Евросоюза и с США.

«Это шум там, наверху... Но есть уровни, на которых мы ведём с ними диалог, переговоры, и никогда он не прекращался», — сказал Лукашенко в ходе выступления, которое транслирует БЕЛТА

Белорусский лидер также отметил, что республика всегда ответственно ведёт переговоры с западными странами по «животрепещущим темам».

Ранее Лукашенко высказался о внешнеполитической стратегии Белоруссии.

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