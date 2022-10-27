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Президент Израиля объяснил невозможность поставок Украине ПВО секретностью

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Израиль не может поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за секретности, заявил президент страны Ицхак Герцог.
Президент Израиля объяснил невозможность поставок Украине ПВО секретностью
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь», — заявил Герцог в интервью CNN.

Он отметил, что ограничения не позволяют Израилю передать Украине определённые системы ПВО, но при этом заявил о готовности поставлять нелетальные средства.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны.

Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение.

Ганц напомнил Резникову об «оперативных ограничениях», с которыми сталкивается Израиль.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Израиль, который не помогает Киеву поставками систем вооружения.

Он также выразил надежду на поставки систем ПВО из Италии, Франции и Германии.

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