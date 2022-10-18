Кулеба заявил, что Украина попросит у Израиля срочно предоставить системы ПВО

Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как рассказал министр, накануне он уже попросил системы ПВО у Евросоюза, эти же просьбы Киев постоянно направляет США.

«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — цитирует Кулебу РИА Новости.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам заявил, что шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.