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Кулеба заявил, что Украина попросит у Израиля срочно предоставить системы ПВО

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Киев официально попросит у Израиля незамедлительно поставить системы противовоздушной обороны, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что Украина попросит у Израиля срочно предоставить системы ПВО
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

Как рассказал министр, накануне он уже попросил системы ПВО у Евросоюза, эти же просьбы Киев постоянно направляет США.

«Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — цитирует Кулебу РИА Новости.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам заявил, что шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.

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