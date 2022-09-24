Зеленский заявил, что отсутствие поставок оружия от Израиля его «шокировало»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам заявил, что шокирован тем, что Израиль так и не поставил Киеву вооружение, о котором просили украинские власти.

«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский призвал израильские власти поставить Киеву системы ПВО.

В июле спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия надеется, что Израиль отреагирует мудро и корректно, если Соединённые Штаты попросят власти страны поставить оружие на Украину.