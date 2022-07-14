МИД: Россия надеется на мудрую реакцию Израиля на просьбу США о поставках оружия Киеву

Россия надеется, что Израиль отреагирует мудро и корректно, если Соединённые Штаты попросят власти страны поставить оружие на Украину. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Я надеюсь, что у израильского руководства достаточно мудрости вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией», — цитирует его ТАСС.

Ранее портал Axios информировал, что президент США Джо Байден намерен обратиться к премьер-министру Израиля Яиру Лапиду с просьбой увеличить военную помощь Украине.

Отмечается, что Израиль до этого не поставлял оружие Киеву.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».