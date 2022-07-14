Axios: Байден обратится к Израилю за увеличением военной помощи Украине

Президент США Джо Байден намерен обратиться к премьер-министру Израиля Яиру Лапиду с просьбой увеличить военную помощь Украине.

«Байден попросит Лапида в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине», — сообщает портал Axios со ссылкой на официальные лица в США.

Отмечается, что Израиль до этого не поставлял оружие Киеву.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».