Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Вашингтона помощь в размере $3 млрд за две недели

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.
Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Вашингтона помощь в размере $3 млрд за две недели
  • AP

«Грант в $1,7 млрд поступил в бюджет Украины от Трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это второй грант от США за две недели, суммарная помощь составляет $3 млрд», — написал Шмыгаль в Twitter.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

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