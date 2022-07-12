Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Вашингтона помощь в размере $3 млрд за две недели
- AP
«Грант в $1,7 млрд поступил в бюджет Украины от Трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это второй грант от США за две недели, суммарная помощь составляет $3 млрд», — написал Шмыгаль в Twitter.
Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».