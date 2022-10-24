Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не поставляет Украине запрошенное оружие
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Зеленский пожаловался на «российский ракетный и дроновый террор» и отметил, что партнёры помогают Украине «чем могут».
«К сожалению, слова «Израиль» и «израильский» при этом не звучат», — сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
Министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение.
Ганц напомнил Резникову об «оперативных ограничениях», с которыми сталкивается Израиль.