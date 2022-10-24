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Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не поставляет Украине запрошенное оружие

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Украинский президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль, который не помогает Киеву поставками систем вооружения.
Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не поставляет Украине запрошенное оружие
  • Gettyimages.ru

Зеленский пожаловался на «российский ракетный и дроновый террор» и отметил, что партнёры помогают Украине «чем могут».

«К сожалению, слова «Израиль» и «израильский» при этом не звучат», — сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Министр обороны Израиля Бени Ганц в разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение.

Ганц напомнил Резникову об «оперативных ограничениях», с которыми сталкивается Израиль.

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